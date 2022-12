Livestream: Die Weltmeister-Feier von Lionel Messi und Argentinien

Liveticker

Millionen Fans erwartet – verfolge die Parade von Argentiniens Weltmeister im Stream

Am Sonntagabend ist Argentinien, angeführt von Lionel Messi, in einer wilden Partie erstmals nach 36 Jahren wieder Weltmeister geworden. Die Freude im südamerikanischen Land über den Erfolg der «Albiceleste» war riesig. Nach einem langen Flug aus Katar mit einem Zwischenhalt in Rom sind die Weltmeister um 2.20 Uhr Ortszeit am Dienstagmorgen in Buenos Aires gelandet. Dort wurden sie bereits von Hunderttausenden Fans erwartet.

Die argentinische Regierung erklärte den Dienstag zum nationalen Feiertag, damit das ganze Land «seine tiefste Freude zum Ausdruck bringen kann». Die Mannschaft wurde dann vom Flughafen zum Hauptsitz des argentinischen Fussballverbands gebracht. An den Strassenrändern tummelten sich Argentinierinnen und Argentinier, um einen Blick auf ihre Helden zu erhaschen und ihnen zu gratulieren.

Dabei erlebten einige Spieler, darunter die beiden Finaltorschützen Messi und Angel Di Maria, eine kleine Schrecksekunde. Auf dem Bus sitzend, konnten sie in letzter Sekunde einigen Kabeln ausweichen, die über der Strasse verlaufen – glücklicherweise bemerkte Leandro Paredes die drohende Gefahr gerade noch rechtzeitig.

Anschliessend ruhte sich das Team von Trainer Lionel Scaloni etwas aus, um sich auf die Feier, die gegen Mittag (Ortszeit) stattfand, vorzubereiten.

Die Feiern in der Heimat von Messi und Co. halten seit Sonntag an. So gross ist die Erleichterung darüber, dass «La Pulga» seine letzte Chance genutzt hat, doch noch den grössten Titel im Fussball einzufahren.

Video: watson/een

Auch Franzosen empfangen

Auch Frankreichs Nationalmannschaft bedankt sich nach dem verlorenen WM-Final am Montagabend in Paris bei den Fans für die Unterstützung – und wird von Tausenden gefeiert. Gegen 21 Uhr präsentierten sich Coach Didier Deschamps und die Spieler auf dem Balkon des Nobel-Hotels Crillon an der Place de la Concorde den mehreren tausend Fans und wurden von diesen gebührend gefeiert. Die meist jungen Fans schwenkten die französischen Tricolore-Fahnen, sangen die Nationalhymne «La Marseillaise» und skandierten begeistert: «Merci les Bleus!»

«Selbst ohne den Sieg im Final ist es etwas Einmaliges, hier mit den Menschen kommunizieren und zusammen vibrieren zu können», zeigte sich Mittelfeld-Star Adrien Rabiot gerührt. Zuvor hatte es widersprüchliche Angaben darüber gegeben, ob die Mannschaft sich nach ihrer Rückkehr aus Katar noch einmal den Fans präsentieren wird. Bei einem erneuten WM-Triumph wäre eine Parade auf den Champs-Élysées geplant gewesen.

Im Januar werde das Team von Präsident Emmanuel Macron empfangen, kündigte Sportministerin Amélie Oudéa-Castera im Sender Radio France International an. «Der Präsident der Republik wird ihnen danken und ihnen gratulieren», sagte sie. Macron war auch zum Final am Sonntag nach Katar gereist, hatte den Spielern bei der Siegerehrung zu ihrer Leistung gratuliert und sie mit einer Ansprache in der Kabine getröstet. «Ich bin stolz auf euch», sagte Macron den enttäuschten Spielern.

(nih/sda/dpa)