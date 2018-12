Die Nürnberg Ice Tigers werfen schwaches Magnitogorsk raus

Grosse Überraschung am Davoser Spengler Cup: Metallurg Magnitogorsk, der russische Topfavorit, scheidet nach dem 1:3 gegen die Ice Tigers aus Nürnberg als erstes Team aus dem Turnier aus.

Metallurg Magnitogorsk, einer der am besten organisierten russischen Klubs, vermochte den Sinkflug der KHL-Equipen am Spengler Cup nicht aufzuhalten. Der letzte Turniersieg eines KHL-Teams in Davos liegt bereits acht Jahre zurück. Damals deklassierte SKA St.Petersburg mit den Superstars Alexej Jaschin, Maxim Suschinski und Maxim Afinogenow das Team Canada im Final mit 8:3. Die KHL sei zu gut für das Traditionsturnier – so lautete damals der Tenor.

Seither starteten zwölf KHL-Equipen in den …