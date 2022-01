Eishockey live: Die ZSC Lions spielen gegen Leader Fribourg-Gottéron

Fiala trifft bei Temperatur-Rekord in Minnesota – seine Wild verlieren trotzdem

Wäre es denkbar, dass Arno Del Curto bis 2033 den HC Davos coacht? Völlig verrückt? Nein, ein ungewöhnlich warmer Dezembertag führt zur Erkenntnis: Eigentlich sind Arno Del Curtos 20 Jahre in Davos bloss eine Episode.

Das Wetter ist mild. Die Sonne scheint. Fast ein Frühlingstag. Es fehlt nur Vogelgezwitscher. Der Chronist hat noch etwas in Burgdorf an der Emme zu erledigen. Warum nicht vom Burgdorfer Eistempel der Emme entlang nach Kirchberg wandern, dort bei Willi Vögtlin im Weinladen vorbeischauen und wieder zurück? Frische Luft tut sowieso gut. Hier ist historisches Terrain. Vom Eisstadion aus gesehen auf der anderen Seite der Emme ist 2013 das Eidgenössische Schwingfest zelebriert worden. Noch heute erinnert eine Gedenktafel an das historische Ereignis.