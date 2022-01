Diese 8 Darts-Spieler haben noch die Chance, Weltmeister zu werden

Im Alexandra Palace in London naht die Entscheidung. Heute am Neujahrstag finden an der Darts-WM die Viertelfinals statt. Der Titelverteidiger ist noch im Rennen – aber auch einige Pfeilwerfer, die es überraschend in die Runde der letzten acht geschafft haben.

Ab 13.30 Uhr

James Wade (4) – Mervyn King (21)

Luke Humphries (19) – Gary Anderson (6)

Ab 20 Uhr:

Peter Wright (2) – Callan Rydz

Gerwyn Price (1) – Michael Smith (9)