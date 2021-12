Eishockey live: Das Tessiner Derby Ambri-Lugano als heisser Strichkampf

Goalie Schmid winkt NHL-Debüt +++ Unihockey-Nati scheitert an der WM an Schweden

Mit dem Abschluss der Gruppenphasen in den Europacup-Wettbewerben hat sich die Schweiz im Ranking der UEFA um fünf Positionen verbessert. Die Super League nimmt den 14. Platz ein – und hat mit dem FC Basel noch einen Klub im Rennen.

Abgerechnet wird Ende Saison, nach dem Final in der Champions League. Die neuen Koeffizienten, die dabei für jedes Land herauskommen, werden auf die übernächste Saison wirksam, also für die Saison 2023/24. Diese Verzögerung rührt davon, dass immer schon am Anfang einer Saison klar sein muss, welches Land wie viele Plätze in den drei Wettbewerben der nachfolgenden Saison zugesprochen bekommt.