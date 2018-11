ZSC-Manager Peter Zahner zur Polemik um das KHL-Gastspiel: «Eine bodenlose Frechheit»

ZSC-Manager Peter Zahner (58) über die Kritik, die ZSC Lions seien über das KHL-Gastspiel missmutig. Er spricht über die Schwierigkeiten, die KHL in der Schweiz zu platzieren und sagt, wann er frühestens mit der KHL in der Champions Hockey League rechnet.

Peter Zahner, die KHL war in «Ihrer» Stadt, in «Ihrem» Stadion. Was ist nun die KHL für Sie: eine Bereicherung oder eine Bedrohung?Peter Zahner: Eine Bereicherung. Wir waren selber gespannt, wie die KHL in Zürich ankommt und haben diese Spiele mit grossem Interesse verfolgt.

Die russischen Gäste hatten ein wenig das Gefühl, nicht ganz so willkommen zu sein. Ist diese Wahrnehmung richtig? Oder eher ein Missverständnis?Es ist weder das eine noch das andere. Ich empfinde es als bodenlose …