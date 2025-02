Der FC Zürich hat grosse Abwehrsorgen – nun ist der FC Basel zum Klassiker zu Gast

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Manchester City trifft in den Champions-League-Playoffs auf Real Madrid

In den Playoffs der Champions League kommt es zum Giganten-Duell zwischen Manchester City und Rekordsieger Real Madrid. Bayern München trifft auf Celtic Glasgow.

Bereits vor der Auslosung in Nyon war klar, dass es Manchester City mit einem ganz grossen Kaliber zu tun bekommen würde. In der Verlosung standen Bayern München und Real Madrid. Am Ende verschonte der frühere Bayern-Akteur Thiago Alcantara seinen ehemaligen Klub und loste dem englischen Meister den Rekordsieger der Champions League zu.