Liveticker

Zenhäusern eröffnet den zweiten Lauf in Gurgl – können sich die Schweizer steigern?

Mehr «Sport»

Die Startliste im zweiten Lauf:

1. Ramon Zenhäusern

2. Laurie Taylor

3. AJ Ginnis

4. Fabian Ax Swartz

5. Timon Haugan

6. Alex Vinatzer

7. Luca Aerni

8. Paco Passat

9. Daniel Yule

10. Stefano Gross

11. Tobias Kastlunger

12. Michael Matt

13. Adrian Pertl

14. Joshua Sturm

15. Alexander Steen Olsen

16. Benjamin Ritchie

17. Loic Meillard

18. Henrik Kristoffersen

19. Domink Raschner

20. Eduard Hallberg

21. Armand Marchant

22. Tanguy Nef

23. Kristoffer Jakobsen

24. Samuel Kolega

25. Albert Popov

26. Dave Ryding

27. Fabio Gstrein

28. Steven Aimez

29. Alte Lie McGrath

30. Clément Noël



So verlief der erste Lauf:

Noël stellte sein Selbstvertrauen beim zweiten Slalom des Winters eindrücklich unter Beweis. Der Franzose hatte mit der eisigen Piste überhaupt keine Probleme und führt, wie schon beim Sieg vor einer Woche in Levi, nach dem ersten Lauf.

Hatte der Olympiasieger im hohen Norden nach halbem Pensum lediglich zwei Hundertstel Reserve auf den zweitplatzierten Loïc Meillard, legte er im Ötztal 88 Hundertstel und mehr zwischen sich und die Konkurrenz. Der Norweger Atle Lie McGrath und Noëls Landsmann Steven Amiez waren die einzigen, die weniger als eine Sekunde auf den Führenden verloren.

Der erste Lauf von Clément Noël. Video: SRF

Trotz nicht fehlerfreier Fahrt klassierte sich Tanguy Nef als bester Schweizer im 9. Zwischenrang. Der Genfer bestätigte damit seine gute Form - in Levi realisierte er mit Platz 5 das beste Resultat seiner Karriere. Auf Noël büsste er 1,45 Sekunden ein. Meillard, Dritter beim ersten Rennen der Saison, kam nicht richtig in Fahrt und liegt mit knapp 1,8 Sekunden Rückstand lediglich im 14. Zwischenrang. Daniel Yule (21.) und Luca Aerni (23.) qualifizierten sich ebenso für den Final der besten 30 Fahrer wie Ramon Zenhäusern, der den zweiten Lauf eröffnen wird. Marc Rochat schied wie schon in Levi aus.

Der erste Lauf von Tanguy Nef. Video: SRF

Der anspruchsvolle Hang forderte weitere prominente Opfer. Manuel Feller, der vor einem Jahr die Premiere in Gurgl gewinnen konnte, schied im dritten Rennen der Saison zum dritten Mal aus. Auch die beiden Rückkehrer Lucas Braathen und Marcel Hirscher schafften es nicht ins Ziel. Während es für den Neo-Brasilianer die erste Enttäuschung nach seinem Comeback war, war es für Hirscher ein weiterer Rückschlag, nachdem er sich in Levi als 46. nicht für den zweiten Lauf qualifizieren konnte. (riz/sda)