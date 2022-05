Ein Sieg gegen Aston Villa und Manchester City ist Meister – Liverpool gegen die Wolves

Hochzeit für Frühlingsgefühle in der FRIBOURG REGION!

Winterthur zurück in der höchsten Fussball-Liga: «Die Stadt hat das verdient»

Thiem scheitert in der ersten Runde +++ Jabeur von Linette überrascht

Der FC Luzern braucht bei Meister Zürich einen Sieg, sonst geht es in die Barrage

Milan braucht einen Punkt in Sassuolo und ist Meister – Inter gegen Sampdoria

In der SRF-«Arena» über Geflüchtete überzeugten zwei junge Frauen aus dem Publikum

Büsi fremdgefüttert und umbenannt – Nachbarstreit landet vor Gericht in Bülach

Was ist gefährlicher als Putin? Ein amerikanischer Gottesstaat

Das sind die Tschetschenen, die für die Ukraine in den Krieg ziehen

Die brasilianischen Weltmeister machen aus Weggis eine kleine Copacabana

22. Mai 2006: Ronaldo, Ronaldinho, Kaká – sie kommen alle! Brasilien bereitet sich in Weggis am Vierwaldstättersee auf die Fussball-WM in Deutschland vor. Der Titelverteidiger zieht – die Begeisterung ist riesig.

2002 wird Brasilien in Japan und Südkorea Fussball-Weltmeister. Da ist das Ziel für das Turnier vier Jahre später klar: In Deutschland soll der Titel verteidigt werden. Zur Vorbereitung entscheidet sich der Verband, sein Quartier in Weggis LU aufzuschlagen.