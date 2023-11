Eishockey National League live: SC Bern – HC Davos im Ticker

Liveticker

Zweites Tor im 5-Minuten-Powerplay – SCB legt gegen Davos stark los

Die starke Form kann man dem SC Bern nicht absprechen. Nach zwischenzeitlich nur einem Sieg aus fünf Spielen holten die Berner in den letzten drei Partien stets die volle Punktzahl. Und das beileibe nicht gegen schwache Gegner. Sowohl Fribourg als auch Lugano stehen in der Top 6, und am Samstag wurde zudem der amtierende Meister Servette geschlagen.

Geht diese Siegesserie heute weiter, kann der SCB trotz eines Spiels weniger bis auf einen Punkt an den HC Lausanne herankommen. Dies will der HC Davos aber verhindern. Die Bündner sind in den letzten Wochen bis auf Platz 9 abgerutscht, konnten aus den letzten drei Spielen aber zwei Siege holen. Auch das Team von Josh Holden weiss sich also in keiner schlechten Form.

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Zusätzliche Spannung verspricht die Partie mit Blick auf die direkten Vergleiche aus den letzten Jahren. In den letzten zehn Aufeinandertreffen verliessen sowohl die Hauptstädter als auch die Davoser das Eis je fünfmal als Sieger. In fünf Duellen seit Beginn der Saison 2022/23 brachte dreimal erst die Verlängerung die Entscheidung, ein weiteres Mal musste die Partie gar ins Penaltyschiessen.

Ob der SC Bern und der HC Davos im einzigen National-League-Spiel des Abends erneut Zusatzschichten einlegen müssen, erfährst du hier im Liveticker ab 19.45 Uhr. Das Spiel findet natürlich in der Berner PostFinance Arena statt, die bereits 1967 eröffnet wurde. Wenn es nach SCB-Mitbesitzer und -Geschäftsführer Marc Lüthi geht, soll das altehrwürdige Eishockey-Stadion aber nicht mehr lange als Heimat der «Mutzen» dienen.