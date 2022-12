Ski-Weltcup: Der Super-G der Frauen in St. Moritz live und im Stream

Sogar Odermatt für einmal zurückgebunden – Kranjec dominiert im 1. Lauf

Marco Odermatt liegt nach dem ersten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms in Alta Badia als Neunter ungewohnt weit zurück. Überlegen in Führung ist der Slowene Zan Kranjec.

1,42 Sekunden verlor Odermatt auf der Piste Gran Risa, die mit dem Chuenisbärgli in Adelboden zu den schwierigsten Hängen im Weltcup gehört, auf die Spitze. Der Nidwaldner, an den Tagen zuvor in Val Gardena Abfahrts-Zweiter und -Siebter, bekundete sichtlich Mühe mit der Umstellung von der Abfahrt auf den Riesenslalom. Umso mehr der Lauf in Alta Badia extrem eng gesetzt war.