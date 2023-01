Low Carb am Abend: So einfach geht gesund UND fein.

Maradonas Erben – das macht Napoli so stark

Diego Armando Maradona ist der Namensgeber des Stadions in Neapel und wird in der süditalienischen Stadt noch immer als Held verehrt. 33 Jahre nach dem letzten Titelgewinn ist die SSC Napoli aber wieder das beste Team der Serie A. watson verrät dir weshalb.

Seit nunmehr fast 33 Jahren wartet Neapel auf den Gewinn des Meistertitels. In der Saison 1989/90 stand es am Ende letztmals zuoberst in der Tabelle der Serie A. Der grosse Star der SSC Napoli war damals noch ein gewisser Diego Maradona. Nun dürfen der Klub und die ganze Stadt aber wieder träumen – denn nach dem 5:1-Erfolg gegen Juventus Turin ist der Vorsprung auf den grossen Rivalen aus Italiens Norden auf zehn Punkte angewachsen. Aber was macht die Neapolitaner so stark?