Winterthur muss auch in Bern unten durch – Servette-Freistoss verhindert ersten SLO-Sieg

Im Duell zwischen dem vormaligen Ersten (Lugano) und Dritten (Zürich) profitierte das nach wie vor ungeschlagene Heimteam in der zweiten Halbzeit von drei Abwehrfehlern. Daniel Afriyie, der seine ersten Tore in der Super League erzielte, war doppelter Nutzniesser und somit Matchwinner. Das 3:0 erzielte Jonathan Okita. Für Lugano waren es die ersten Gegentore und die erste Niederlage.

Mit dem Geist der «All Blacks» zur Überraschung – das gute Omen für die Schweiz

Die Schweizerinnen können vor dem WM-Achtelfinal gegen Spanien, die Nummer 6 der Weltrangliste, auf das ganze Kader zählen – und auf einen positiven Geist.

Zum ersten Mal in diesen Tagen in Neuseeland kann Nationaltrainerin Inka Grings aus dem Vollen schöpfen. Ihr stehen für den Achtelfinal am Samstag (7 Uhr Schweizer Zeit) alle Spielerinnen zur Verfügung, auch die zuletzt verletzt gewesene Verteidigerin Luana Bühler.