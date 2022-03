Testländerspiel: Das Duell Schweiz gegen Kosovo im Liveticker

Liveticker

Ein Testspiel unter Freunden – die Schweiz trifft im Letzigrund auf den Kosovo

Im zweiten Testspiel innerhalb von drei Tagen trifft die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft am Dienstag in Zürich auf Kosovo. Die Partie ist für einige Spieler auf beiden Seiten besonders: Bei den Schweizern haben Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Andi Zeqiri ihre Wurzeln in Kosovo, bei den Gästen stehen Mirlind Kryeziu, Betim Fazliji, Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj und Toni Domgjoni im Kader, die allesamt in der Schweiz aufgewachsen sind und teilweise auch in der Super League spielen.

Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und Kosovo. Spielbeginn im ausverkauften Letzigrund ist um 18.00 Uhr. (pre/sda)