Eishockey National League live: Die gesamte Runde im Liveticker

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Phil Baltisberger hilft in Langnau aus +++ Lugano im Kontakt mit Mario Kempe

Die National-League-Saison 2023/24 ist in vollem Gang, doch es gibt schon viele Wechsel fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25 – und die Wechsel, die ab sofort gelten.

Die SCL Tigers leihen Verteidiger Phil Baltisberger für einen Monat von den ZSC Lions aus. Er spielte in seiner Karriere mit Ausnahme von zwei Jahren in der kanadischen Juniorenliga OHL ausschliesslich für die Lions-Organisation. Die SCL Tigers benötigten wegen zahlreicher verletzter und kranker Spieler dringend einen zusätzlichen Verteidiger, im Januar bestreiten sie elf Partien. Baltisberger könnte am Dienstag bei der Auswärtspartie in Bern für die Tigers debütieren. (ram/sda)