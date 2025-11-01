Liveticker

Bayern empfangen Leverkusen zum Bundesliga-Spitzenkampf – Widmer trifft für Mainz

Die restlichen Spielberichte

Mainz – Bremen 1:1

Silvan Widmer erzielt erstmals seit Januar 2024 ein Tor für seinen Klub und sieht lange wie der Matchwinner aus. Doch Mainz muss gegen Werder Bremen noch den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen.

Zum erst dritten Mal in dieser Meisterschaftssaison durfte Widmer von Beginn an spielen und zahlte das Vertrauen von Bo Henriksen prompt zurück. In der 36. Minute blieb der Schweizer Nationalspieler in der gefährlichen Zone, nachdem sein erster Abschluss noch geblockt worden war, und traf beim zweiten Versuch ins Netz. Damit durfte das Heimteam nach zuletzt vier Niederlagen auf den zweiten Saisonsieg hoffen. In der 86. Minute, als Widmer bereits nicht mehr auf dem Feld stand, jedoch Isaac Schmidt bei den Gästen eingewechselt worden war, kassierten die Mainzer den Ausgleich.

Mainz 05 - Werder Bremen 1:1 (1:0)

Tore: 36. Widmer 1:0. 86. Stage 1:1.

Bemerkungen: Mainz mit Widmer (bis 77.). Bremen mit Schmidt (ab 81.).

Heidenheim – Fankfurt 1:1

Auch beim Duell zwischen Schlusslicht Heidenheim und Eintracht Frankfurt gab es keinen Sieger. Budu Zivzivadze brachte die Hausherren nach einer halben Stunde in Führung. Rasmus Kristensen konnte für die favorisierten Gäste kurz nach der Pause ausgleichen. Zu mehr als einem Punkt reichte es Frankfurt trotz Feldüberlegenheit aber nicht mehr.

Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)

Tore: 32. Zivzivadze 1:0. 55. Kristensen 1:1.

Bemerkungen: Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Leipzig – Stuttgart 3:1

Der Lauf des VfB Stuttgart wurde gestoppt: Nach fünf Siegen in Serie musste sich das Team mit dem Schweizer Verteidiger Luca Jaquez auswärts gegen RB Leipzig 1:3 geschlagen geben. Der 22-jährige Jaquez bereitete den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Tiago Tomas vor, doch mehr gelang den Gästen nicht. Leipzig überholte damit den BVB in der Tabelle und ist nun erster Verfolger von Bayern München.

RB Leipzig - VfB Stuttgart 3:1 (1:0)

Tore: 45. Chabot (Eigentor) 1:0. 53. Diomande 2:0. 65. Tiago Tomas 2:1. 91. Romulo 3:1.

Bemerkungen: Stuttgart mit Jaquez, ohne Stergiou (nicht im Aufgebot).

St.Pauli – Gladbach 0:4

Den ersten Meisterschaftssieg der Saison feierte Borussia Mönchengladbach – und was für einen! Das Team, das seit der Entlassung von Gerardo Seoane von Eugen Polanski betreut wird, besiegte St. Pauli auswärts 4:0. Dabei glänzte der Solothurner Haris Tabakovic mit zwei Toren und einer Vorlage.

Der 31-jährige Stürmer, der für Bosnien-Herzegowina spielt, steht in dieser Saison bereits bei fünf Ligatreffern. Auch Nico Elvedi, der in der Innenverteidigung durchspielte, konnte sich über eine gute Leistung freuen.

St. Pauli - Borussia Mönchengladbach 0:4 (0:2)

Tore: 15. Tabakovic 0:1. 40. Tabakovic 0:2. 75. Machino 0:3. 80. Fraulo 0:4.

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz).

Union Berlin – Freiburg 0:0

Je einmal konnten Union Berlin und der SC Freiburg jubeln. Doch beide Male hielt die Freude nicht lange. In der 17. Minute kassierte der VAR das 0:1 für Freiburg durch Mathias Ginter wegen eines vorhergehenden Handspiels wieder ein. Nach der Pause war Andrej Ilic der Leidtragende, seine vermeintliche Führung für Union wurde wegen eines Offsides aberkannt. So endete die Partie trotz zweier Treffer offiziell torlos und mit Punkteteilung.

Union Berlin - Freiburg 0:0

Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi, ohne Ogbus (Ersatz). (abu/sda)