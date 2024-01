Slalom in Kitzbühel 1. Linus Strasser GER

2. Kristoffer Jakobsen SWE +0,14

3. Daniel Yule +0,20 Die weiteren Schweizer:

8. Loic Meillard +1,84

10. Marc Rochat +2,05​

Daniel Yule war nahe an seinem dritten Sieg auf dem Ganslernhang dran. Bild: www.imago-images.de

Yule schafft es aufs Podest – Strasser triumphiert in Kitzbühel

Daniel Yule sorgte für den ersten Schweizer Podestplatz in einem Weltcup-Slalom in diesem Winter. Der Vorjahressieger wurde in Kitzbühel hinter dem Deutschen Linus Strasser und dem Schweden Kristoffer Jakobsen Dritter. Loïc Meillard wurde Achter, Marc Rochat Zehnter.