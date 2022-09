Eishockey National League live: SC Bern empfängt den Meister EV Zug

König Charles hält Rede in Wales +++ David Beckham steht ebenfalls in Warteschlange

Das sind unsere schönsten Federer-Anekdoten – erzähle uns deine!

Nach Roger Federers Rücktritt kramen wir in den Erinnerungen. Mehr als 20 Jahre Tennis auf höchstem Niveau – eine ewig lange Zeit. Aber vielleicht hast du «King Roger» nicht in einem Stadion getroffen, sondern beim Wandern im Alpstein oder beim Baden auf den Malediven. Deine Geschichte nimmt uns wunder!

Philipp Reich, Redaktor Daten: Es war 2010 oder 2011 an den Swiss Indoors in Basel. Während der Pressekonferenz nach einem Federer-Sieg musste ich dringend auf die Toilette. Ich harrte aus, bis die Radios und das Fernsehen dran waren und verschwand dann kurz aufs stille Örtchen. Als ich zurück zu meinem Arbeitsplatz wollte, kam mir ein Schrank von einem Mann entgegen. Ich dachte mir nichts dabei, wich in der engen Gasse kurz aus, reihte mich wieder ein. Dann passierte es. Ich prallte mit Roger Federer zusammen, der vom Presseraum zurück in die Garderobe wollte. Mir war das schrecklich peinlich, natürlich entschuldigte ich mich sofort. Roger nahm's gelassen. Was er genau gesagt hat, ist mir leider entfallen.