Lara Gut-Behrami verpasst einen weiteren Podestplatz in einem Weltcup-Riesenslalom knapp. Die Tessinerin wird im ersten von zwei Rennen in Kranjska Gora in Slowenien Fünfte.

Gut-Behrami fehlten in dem völlig von Valérie Grenier gewonnenen Riesenslalom 16 Hundertstel zu Rang 3. Grenier, die für den ersten Sieg einer Kanadierin seit 49 Jahren sorgte, gewann vor der Italienerin Marta Bassino und der Slowakin Petra Vlhova. Grenier stand im Weltcup bisher noch nie auf dem Podest. Als letzte Fahrerin ihres Landes gewann Kathy Kreiner in einem Riesenslalom im Januar 1974 in Pfronten im Allgäu.