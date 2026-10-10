Liveticker
Fribourg liegt beim ZSC nach dem ersten Drittel zurück + Servette verkürzt gegen den HCD
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf 3+ Adrenalin
- Nach neun Saisonspielen sind die ZSC Lions noch immer ungeschlagen. Der souveräne Leader trifft am heutigen Abend auf Meister Fribourg-Gottéron. Können die Saanestädter den Lauf der Zürcher brechen?
- Im Jura treffen die beiden Überraschungsteams Ajoie und Langnau aufeinander. Die Tigers konnten die letzten vier Spiele allesamt gewinnen.
- Die weiteren Partien sind: Biel gegen Lugano, Servette gegen Davos, Ambri gegen Bern und Rapperswil-Jona gegen Lausanne. Angepfiffen werden die Spiele um 19.45 Uhr und können im Liveticker mitverfolgt werden. (riz)
Für alle, die den Kick suchen
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von 3+ Adrenalin findest du hier.