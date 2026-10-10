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National League: ZSC gegen Fribourg und alle weiteren Partien im Ticker

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Fribourg liegt beim ZSC nach dem ersten Drittel zurück + Servette verkürzt gegen den HCD

10.10.2026, 18:4510.10.2026, 20:17

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf 3+ Adrenalin

  • Nach neun Saisonspielen sind die ZSC Lions noch immer ungeschlagen. Der souveräne Leader trifft am heutigen Abend auf Meister Fribourg-Gottéron. Können die Saanestädter den Lauf der Zürcher brechen?
  • Im Jura treffen die beiden Überraschungsteams Ajoie und Langnau aufeinander. Die Tigers konnten die letzten vier Spiele allesamt gewinnen.
  • Die weiteren Partien sind: Biel gegen Lugano, Servette gegen Davos, Ambri gegen Bern und Rapperswil-Jona gegen Lausanne. Angepfiffen werden die Spiele um 19.45 Uhr und können im Liveticker mitverfolgt werden. (riz)
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