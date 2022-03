National League: Der HCD trifft auf Ajoie – das Spiel im Liveticker

«4 von 100 Soldaten am Leben»: Putin bekommt Stress an der Heimatfront

419 Strafminuten! Dieses Spiel geht als «The Brawl» in die NHL-Geschichte ein

5. März 2004: In der NHL wird ein neuer Rekord an Strafminuten in einem Spiel aufgestellt. Etliche Schlägereien und Spielunterbrüche, vor allem in den Schlussminuten, führen zu insgesamt über 400 Strafminuten. Die Partie ist seither bekannt unter dem Namen «The Brawl» – die Schlägerei.

Die Philadelphia Flyers und die Ottawa Senators treffen 2002 und 2003 jeweils in den Playoffs aufeinander. Immer setzt sich Ottawa durch. Die Rivalität steigt und als sich die beiden Teams eine Woche vor diesem 5. März 2004 treffen, kommt es kurz vor Schluss zu einer unschönen Aktion: Mark Recchi (Flyers) und Martin Havlat (Senators) lösen alles aus.