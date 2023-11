Super League live: Servette Basel

Liveticker

Nach Sieg in der Europa League – Servette fordert Schlusslicht Basel

Servette feierte gegen Sherrif Tiraspol am vergangenen Donnerstag den ersten Sieg in der laufenden Europa-League-Gruppenphase. In der Meisterschaft reihten die Genfer zuletzt fünf Siege hintereinander und befinden sich in der Tabelle auf Position vier.

Weniger positiv liest sich die Bilanz des FC Basel. Nach einem miserablen Saisonbeginn finden sich die Basler nach 12 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz wieder. In der ersten Partie mit dem neu engagierten Trainer Fabio Celestini feierte der FCB jüngst den zweiten Saisonsieg und beendete eine Durststrecke von 390 torlosen Super-League-Minuten. Ob sich er Aufwärtstrend auch heute in Genf fortsetzt, wird sich zeigen.