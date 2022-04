Liveticker

Nutzt der ZSC den zweiten Meisterpuck oder zieht Zug den Kopf wieder aus der Schlinge?

Im Playoff-Final der Eishockeymeisterschaft bietet sich den ZSC Lions heute Abend ab 20.00 Uhr die zweite Chance auf den zehnten Meistertitel der Klubgeschichte. Allerdings spielt im fünften Spiel der EV Zug, der am Montag mit 4:1 auswärts den ersten Sieg errang, vor eigenem Anhang.

Gewinnen die Zuger, kommt es am Freitag zu einem allerletzten ZSC-Heimspiel im Zürcher Hallenstadion vor dem Umzug in die neue Arena im Herbst. Die ZSC Lions führen in der Best-of-7-Serie mit 3:1 Siegen.