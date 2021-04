Champions League: Das Viertelfinal-Rückspiel PSG gegen die Bayern live

Mustang zu verkaufen (Nein, nicht das Auto) – hier lang!

Spitfire? Messerschmitt Bf-109 gefällig? Oder gleich einen F4-Phantom-Düsenjäger aus dem Kalten Krieg? Gibt's alles.

Oldtimer sieht man an jeder Strassenecke. Und darunter Mustangs gefühlt am meisten ... ach so... – du meinst ‹Mustang, das Flugzeug›? Der legendäre USAAF-Jäger des Zweiten Weltkriegs, eines der wichtigsten kriegsentscheidenden Waffen der Alliierten? So ein Ding willst du kaufen?

Nun gut – der hier wäre im Angebot:

Hierbei handelt es sich um ein P-51D Mustang der USAAF 352nd Fighter Group, die 1945 in Bodney, England stationiert war. Die hier gezeigte «Little Rebel» wurde von Charles «Buck» …