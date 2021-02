Bundesliga: Das Revierderby zwischen BVB und Schalke 04 im Liveticker

Sport-News

Hischier wird Captain bei den Devils +++ Lara Stalder mit Punkterekord in Schweden

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Was schon lange vermutet wurde, ist jetzt bestätigt. Der nächste Captain der New Jersey Devils heisst Nico Hischier. Der 22-Jährige Walliser tritt damit die Nachfolge von Andy Greene an, der letzte Saison vor der Deadline zu den New York Islanders getradet wurde.

Hischier ist nach Roman Josi (Nashville Predators) und Mark Streit (New York Islanders) der dritte Schweizer, der in der NHL ein Captainamt innehat. (abu)

