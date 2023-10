Eishockey National League live: SC Bern – Genève-Servette im Ticker

Liveticker

SCB kalt erwischt – Genf geht nach zwölf Sekunden in Führung

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.





Am Freitag unterlag der SC Bern überraschend deutlich in Lugano, gegen die schwach in die Saison gestarteten Tessiner setzte es für das Team von Jussi Tapola eine 2:5-Niederlage ab. Es war die zweite Pleite in Folge für den Tabellendritten, nachdem die Berner schon bei Leader Fribourg unterlegen hatten. Nun soll im eigenen Stadion der Weg zurück auf die Siegerstrasse gefunden werden.

Gegen den Meister aus Genf, der am Freitag nach der Champions-League-Partie gegen Pardubice einen Ruhetag hatte, wird das aber keine leichte Aufgabe. Die Partie kannst du ab 19.45 Uhr bei uns im Liveticker verfolgen.