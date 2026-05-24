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Finnland – Österreich live – die Eishockey-WM in Ticker und TV

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Zieht Finnland weiterhin mit der Nati mit? Oder gelingt Österreich noch eine Überraschung?

24.05.2026, 19:5324.05.2026, 20:01

Finnland – Österreich (live)

Die Tabelle:

Finnland ist nach fünf Gruppenspielen noch ohne Punktverlust. Gegen Österreich ist aber ein weiterer Sieg in regulärer Spielzeit nötig, um mit der Schweiz gleichzuziehen. Die Nati hat nach sechs Partien 18 Punkte auf dem Konto. Am Dienstag kommt es zum Showdown um Platz 1.

Das Spiel Finnland – Österreich kannst du hier ab 20.20 Uhr im Liveticker verfolgen. Ausserdem gibt es das Parallelspiel zwischen der Slowakei und Kanada im Stream vom SRF.

Gruppe A

Grossbritannien – Lettland 0:6

Lettland hält an der Eishockey-WM in Zürich und Freiburg Kurs auf die Viertelfinals. Mit einem souveränen 6:0-Sieg gegen Grossbritannien besiegeln die Letten gleichzeitig den sofortigen Wiederabstieg der Briten.

2023 gewannen die Letten mit Bronze ihre erste WM-Medaille, verpassten danach jedoch zweimal knapp die Runde der letzten acht. Nun dürfte ihnen in Zürich der erneute Vorstoss in die K.o.-Phase gelingen.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: SRF

Nur einen Tag nach dem Überraschungssieg gegen Weltmeister USA erfüllte das Team um Captain Rudolfs Balcers die Pflichtaufgabe gegen die weiterhin punktelosen Briten problemlos. Dem Stürmer der ZSC Lions gelang beim hoch verdienten 6:0-Erfolg bereits sein sechstes Tor an diesem Turnier.

Mit einem Sieg am Dienstag zum Abschluss der Vorrunde gegen Ungarn wäre Lettlands Viertelfinaleinzug perfekt. Der Aufsteiger Grossbritannien hingegen muss – wie schon 2024 – auf direktem Weg wieder in die zweithöchste Division 1A absteigen.

Great Britain&#039;s players reacts after the defeat in the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Great Britain and Latvia, at the Swiss Life Arena ...
Der Abstieg ist Tatsache: Grossbritannein verliert auch das sechste Gruppenspiel.Bild: keystone
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Gruppe B

Dänemark – Italian 3:2 n. P.

Der Abstieg könnte in der anderen Gruppe auch Italien ereilen. Zwar holten die Italiener mit Klotens Goalie Davide Fadani zwischen den Pfosten beim 2:3 nach Penaltyschiessen gegen Dänemark im sechsten Spiel ihren ersten Punkt, doch benötigen sie am Montag gegen Slowenien einen Sieg nach 60 Minuten, um die Slowenen noch hinter sich zu lassen. Dänemark entledigte sich seinerseits mit dem zweiten Sieg im Turnier sämtlicher Abstiegssorgen. (nih/sda)

Denmark&#039;s Patrick Russell scores the game winning penalty shot against Italy&#039;s goaltender Davide Fadani, during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group ...
Dänemarks Patrick Russell sicherte seinem Team im Penaltyschiessen den Sieg.Bild: keystone

Die Tabelle:

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quelle: keystone / alessandro della valle
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