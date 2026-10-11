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City-Spieler werden bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen – noch keine Tore in Liverpool

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Liverpool – Manchester City (Liveticker)

Premier League

Crystal Palace – Nottingham Forest 3:1

Dan Ndoye erzielt sein zweites Saisontor für Nottingham Forrest. Der formstarke Schweizer Nationalspieler trifft in der 6. Runde der Premier League bei Crystal Palace nach drei Minuten zum 1:0, verliert aber mit seinem Team 1:3.

Nach einem gegnerischen Fehler konnte Ndoye alleine Richtung Tor ziehen und schloss stark ab. Es war der dritte Treffer im 30. Premier-League-Spiel für den Waadtländer. In der Folge verpasste er es, weitere Treffer zu erzielen. Drei gute Chancen liess der Flügelstürmer bis zu seiner Auswechslung in der 72. Minute ungenutzt. Das deutlich effizientere Crystal Palace schaffte die Wende kurz vor der Pause durch Tore von Daichi Kamada und Jefferson Lerma.

Dan Ndoye jubelt nach dem zwischenzeitlichen Führungstreffer. Bild: www.imago-images.de

Bundesliga

Köln – Gladbach 2:1

Borussia Mönchengladbach muss auch nach der 5. Bundesliga-Runde weiter auf die ersten Punkte warten. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Alexander Blessin verliert das Schlusslicht in Köln 1:2.

Die erste Führung des 1. FC Köln im Rheinderby konnte Mönchengladbach noch ausgleichen. Der Amerikaner Joe Scally traf in der 39. Minute, eine knappe Viertelstunde nachdem der Kölner Isak Johannesson das Skore eröffnet hatte. Für die Entscheidung sorgte der 20-jährige deutsche Nationalspieler Said El Mala Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Schuss aus 18 Metern.

Said El Mala entschied das Derby gegen Gladbach. Bild: keystone

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(riz/sda)