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Premier League: Liverpool gegen Manchester City im Liveticker

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City-Spieler werden bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen – noch keine Tore in Liverpool

11.10.2026, 17:1411.10.2026, 17:42
Inhaltsverzeichnis
Liverpool – Manchester City (Liveticker)
Premier League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1

Liverpool – Manchester City (Liveticker)

Premier League

Crystal Palace – Nottingham Forest 3:1

Dan Ndoye erzielt sein zweites Saisontor für Nottingham Forrest. Der formstarke Schweizer Nationalspieler trifft in der 6. Runde der Premier League bei Crystal Palace nach drei Minuten zum 1:0, verliert aber mit seinem Team 1:3.

Nach einem gegnerischen Fehler konnte Ndoye alleine Richtung Tor ziehen und schloss stark ab. Es war der dritte Treffer im 30. Premier-League-Spiel für den Waadtländer. In der Folge verpasste er es, weitere Treffer zu erzielen. Drei gute Chancen liess der Flügelstürmer bis zu seiner Auswechslung in der 72. Minute ungenutzt. Das deutlich effizientere Crystal Palace schaffte die Wende kurz vor der Pause durch Tore von Daichi Kamada und Jefferson Lerma.

11th October 2026 Selhurst Park, London, England Premier League Football, Crystal Palace versus Nottingham Forest Dan Ndoye of Nottingham Forest celebrates his goal in the 3rd minute for 0-1 KatiexCha ...
Dan Ndoye jubelt nach dem zwischenzeitlichen Führungstreffer.Bild: www.imago-images.de

Bundesliga

Köln – Gladbach 2:1

Borussia Mönchengladbach muss auch nach der 5. Bundesliga-Runde weiter auf die ersten Punkte warten. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Alexander Blessin verliert das Schlusslicht in Köln 1:2.

Die erste Führung des 1. FC Köln im Rheinderby konnte Mönchengladbach noch ausgleichen. Der Amerikaner Joe Scally traf in der 39. Minute, eine knappe Viertelstunde nachdem der Kölner Isak Johannesson das Skore eröffnet hatte. Für die Entscheidung sorgte der 20-jährige deutsche Nationalspieler Said El Mala Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Schuss aus 18 Metern.

epa13296836 Said El Mala of Cologne celebrates after scoring the 2-1 during the German Bundesliga soccer match between 1. FC Cologne and Borussia Moenchengladbach in Cologne, Germany, 11 October 2026. ...
Said El Mala entschied das Derby gegen Gladbach.Bild: keystone

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Serie A

La Liga

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Ligue 1

(riz/sda)

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