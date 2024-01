Ski live: Abfahrt in Kitzbühel mit Odermatt und Co. in Ticker und TV

Liveticker

Start in Kitzbühel auf 12.30 Uhr verschoben – erobert Marco Odermatt nun auch die Streif?

Nachdem Marco Odermatt beide Abfahrten am Lauberhorn gewonnen hat, steht für die Speed-Spezialisten am heutigen Freitag der nächste Klassiker auf dem Programm. Auch in Kitzbühel werden zwei Abfahrten durchgeführt – so könnte der 26-jährige Nidwaldner nach seinen ersten beiden Weltcup-Siegen in der Abfahrt gleich nachlegen. Sein grösster Konkurrent wird wohl auch auf der Streif der Franzose Cyprien Sarrazin sein.

Aufgrund des leichten Schneefalls und Nebels wird die Abfahrt aber erst eine Stunde später als geplant starten. Das Rennen verfolgst du ab 12.30 Uhr hier im Liveticker und im Stream.

Die Startliste

1 Stefan Rogentin

2 Daniel Hemetsberger

3 Andreas Sander

4 Cameron Alexander

5 Nils Allegre

6 Bryce Bennett

7 Dominik Paris

8 Vincent Kriechmayr

9 James Crawford

10 Marco Odermatt



11 Ryan Cochran-Siegle

12 Florian Schieder

13 Niels Hintermann

14 Cyprien Sarrazin

15 Mattia Casse

16 Adrian Sejersted

17 Justin Murisier

18 Otmar Striedinger

19 Adrien Théaux

20 Romed Baumann

Die weiteren Schweizer:

26 Alexis Monney

27 Franjo von Allmen

34 Josua Mettler

42 Ralph Weber

52 Lars Rösti

53 Arnaud Bosset​