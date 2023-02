Eishockey National League live: Alle Spiele im Liveticker

Tragische Figur statt Weltmeisterin – Wendy Holdener versteht es selbst nicht ganz

Wendy Holdener wird im WM-Slalom in Méribel mit Gold vor Augen zur tragischen Figur. Sie scheidet mit klarer Zwischenbestzeit aus.

Sie wollte endlich Gold auch in ihrer wichtigsten Disziplin. Silber hatte sie im Slalom schon vor sechs Jahren an der Weltmeisterschaft in St. Moritz und im darauf folgenden Winter an den Olympischen Spielen in Pyeongchang geholt. Sie wollte Gold in dieser Saison, in dem es im Weltcup nach 15 zweiten Rängen endlich zu den ersten zwei Siegen gereicht hatte.