Ski alpin: Der Nachtslalom der Männer von Schladming im Liveticker

Nachtspektakel in Schladming – holen sich die Schweizer Slalom-Cracks die Olympia-Form?

Die Männer bestreiten am Dienstag mit dem Nachtslalom in Schladming das letzte Weltcup-Rennen vor den Olympischen Spielen. Aus Schweizer Sicht wollen sich die Walliser Ramon Zenhäusern und Daniel Yule für die Ausfälle vom Samstag in Kitzbühel rehabilitieren. Derweil gilt es für den Briten Dave Ryding, den überraschenden Sieg vom Wochenende zu bestätigen.

Doch in keiner Disziplin sind Vorhersagen so schwierig wie im Slalom. In dieser Saison fuhren in fünf Rennen verschiedene 13 Fahrer aus insgesamt neun Ländern mindestens einmal auf das Podest. Als einziger Schweizer schaffte dies Daniel Yule, der in Wengen Zweiter wurde. Der 1. Lauf wird um 17.45 Uhr gestartet.