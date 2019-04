«Jetzt müssen wir die Eier in die Hand nehmen» (dies ist kein Oster-Artikel)

Für die Grasshoppers wird der Rückstand zum rettenden 9. Platz grösser. Kein Grund für die Zürcher, sich jetzt schon mit dem Abstieg abzufinden.

Zürich, 16.45 Uhr: Kurz vor der Pause erheben sich die GC-Fans im Letzigrund und jubeln. Es ist vor ihnen auf dem Rasen zwar nichts Aufregendes geschehen, doch in Neuenburg hat der FC Thun soeben gegen Xamax das 1:0 erzielt. Und weil in Zürich GC ebenfalls führt, beträgt der Rückstand der Grasshoppers in der Live-Tabelle auf Xamax nur noch einen Punkt.

Zürich, 17.50 Uhr: Das Bild hat sich ins Gegenteil verkehrt. GC liegt am Boden, in Neuenburg jubelt Raphael Nuzzolo. Eben hat Schiedsrichter …