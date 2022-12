Ski-Weltcup: Der 2. Riesenslalom von Alta Badia live und im Stream

Die zweite Chance in Alta Badia – was zeigen Odermatt und Co. heute?

Historisches Double oder die Krönung von Messi: Heute ist der WM-Final

Frankreich und Argentinien spielen am Sonntag im Final um ihren dritten WM-Titel. Die Franzosen könnten als erstes Team seit 1962 ihren Titel verteidigen, Lionel Messi möchte seine Karriere krönen.

Seine Mannschaft habe bereits Grosses erreicht, stellte Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps fest. Als Titelhalter bis in den Final vorzustossen, ist eine Seltenheit, die in jüngerer Vergangenheit nur Argentinien und Brasilien gelungen ist. Beide verpassten allerdings das Double, der zweite Final ging jeweils verloren: Die Argentinier scheiterten 1990 an Deutschland, Brasilien 1998 an Frankreich.