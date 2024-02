Oder unterstütze uns per Banküberweisung

5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League

Der HC Davos erleidet im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation einen Rückschlag. Nach vier Siegen in Serie verliert der Rekordmeister das Heimspiel gegen Lausanne mit 1:2.

Das siegbringende 2:1 erzielte in der 56. Minute der Lausanner Verteidiger Lukas Frick, der zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft erfolgreich war. Somit endete auch das vierte Saisonduell dieser beiden Teams mit einem Tor Unterschied und zum dritten Mal behielt der LHC die Oberhand – je einmal fiel die Entscheidung in der Verlängerung respektive im Penaltyschiessen.