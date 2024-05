Die Hockey-Nati strebt gegen Aussenseiter Österreich den nächsten Sieg an

Nach dem 5:2-Sieg gegen Norwegen zum WM-Auftakt am Freitag steht für die Schweiz die zweite Vorrundenpartie auf dem Programm. Gegner in Prag ist Nachbar Österreich, gegen den die Nati klar favorisiert ist. Die vom Schweizer Duo Roger Bader/Arno del Curto gecoachten Österreicher verloren gestern ihr erstes Spiel mit 1:5 gegen Dänemark.

Der FC Zürich siegt in Winterthur und überholt den Nachbar in der Tabelle

In seinem zweiten Match als Interimstrainer des FC Zürich bewies Ricardo Moniz ein gutes Händchen. Der Niederländer beförderte beim 3:1-Sieg auf der Winterthurer Schützenwiese mit Armstrong Oko-Flex und Marc Hornschuh zwei Spieler in die Startformation, die in dieser Saison bisher nur wenig Einsatzminuten erhalten haben. Beide hatten einen grossen Anteil am ersten FCZ-Sieg nach zuletzt drei Niederlagen.