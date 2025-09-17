freundlich13°
Moser und Ehammer kämpfen um Medaillen – SRF live von Leichtathletik-WM

Schweizer Medaillträume: Moser und Ehammer haben das Podest im Visier

17.09.2025, 09:5317.09.2025, 09:53

Das WM-Programm heute

Alle Medaillen-Entscheidungen
13.10 Uhr: Stabhochsprung Frauen (Angelica Moser)
13.50 Uhr: Weitsprung Männer (Simon Ehammer)
14.55 Uhr: 3000 m Steeple Frauen
15.20 Uhr: 1500 m Männer

Fliegen ist schöner: Spektakuläre Bilder vom Stabhochsprung

1 / 13
Fliegen ist schöner: Spektakuläre Bilder vom Stabhochsprung

Kitty Friele Faye (Norwegen).
quelle: keystone / pawel kopczynski
Weitere Schweizer Einsätze:
12.10 Uhr: Speerwurf Männer, Qualifikation (Simon Wieland)
12.30 Uhr: 200 m Frauen, Vorläufe (Léonie Pointet)
13.15 Uhr: 200 m Männer, Vorläufe (Timothé Mumenthaler, William Reais)

Zwei Chancen für Schweizer Medaille
Nach dem Weltmeistertitel von Ditaji Kambundji über 100 m Hürden am Montag gibt es für das Schweizer Team in Tokio heute zwei weitere Medaillenchancen: Angelica Moser steht im Final im Stabhochsprung, Simon Ehammer in jenem im Weitsprung. Beide verpassten vor einem Jahr an den Olympischen Spielen in Paris mit dem 4. Platz knapp einen Podestplatz.


Während Moser die Qualifikation problemlos meisterte, musste Ehammer bis zum Schluss zittern. Letztendlich schaffte er es als Elfter in die Top 12. Dennoch strahlte der 25-jährige Appenzeller danach eine grosse Zuversicht aus, was nicht von ungefähr kommt, da er Ende August den Final der Diamond League in Zürich zu seinen Gunsten entschied. Während Ehammer nach Bronze 2022 die zweite Medaille an Weltmeisterschaften im Freien anstrebt, wäre es für Moser eine Premiere. (ram/sda)
Zu guter Start als Problem? Jason Joseph erklärt sein Malheur im WM-Final
Mehr Leichtathletik:
Themen
Alle Leichtathletik-Weltrekorde
1 / 49
Alle Leichtathletik-Weltrekorde

Männer – 100 Meter: Usain Bolt (JAM), 9,58 Sekunden, 2009 in Berlin.
quelle: ap / gero breloer
TV-Kommentatoren bei Kambundji-Sieg aus dem Häuschen
Video: watson
Lausanne schafft «Stängeli» gegen Genf + HCD bleibt makellos + ZSC patzt in Langnau
Lausanne deklassiert den Erzrivalen Genf-Servette mit einem Stängeli (11:0), die ZSC Lions verlieren erstmals, Biel feiert den Premierensieg. Die wichtigsten Fakten der sieben Partien vom Dienstag.
Der Lausanne HC zementiert seine Vormachtstellung am Genfersee mit einem historischen Sieg im ersten Léman-Derby der Saison. Bereits in der 45. Minute machte Cédric Fiedler vor 9525 mehrheitlich begeisterten Fans das Stängeli perfekt – das erste in der National League seit Januar 2022 (11:0 von Zug gegen Ajoie). Théo Rochette zeichnete sich als Dreifach-Torschütze aus. Nach dem 5:0 in der 24. Minute machte Stéphane Charlin, in der letzten Saison bei den SCL Tigers bester Goalie der Liga, Robert Mayer Platz. Besserung trat keine ein. Für seinen Shutout wehrte Lausannes Goalie Connor Hughes 27 Schüsse ab.
Zur Story