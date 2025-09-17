Schweizer Medaillträume: Moser und Ehammer haben das Podest im Visier

Nach dem Weltmeistertitel von Ditaji Kambundji über 100 m Hürden am Montag gibt es für das Schweizer Team in Tokio heute zwei weitere Medaillenchancen: Angelica Moser steht im Final im Stabhochsprung, Simon Ehammer in jenem im Weitsprung. Beide verpassten vor einem Jahr an den Olympischen Spielen in Paris mit dem 4. Platz knapp einen Podestplatz.Während Moser die Qualifikation problemlos meisterte, musste Ehammer bis zum Schluss zittern. Letztendlich schaffte er es als Elfter in die Top 12. Dennoch strahlte der 25-jährige Appenzeller danach eine grosse Zuversicht aus, was nicht von ungefähr kommt, da er Ende August den Final der Diamond League in Zürich zu seinen Gunsten entschied. Während Ehammer nach Bronze 2022 die zweite Medaille an Weltmeisterschaften im Freien anstrebt, wäre es für Moser eine Premiere. (ram/sda)