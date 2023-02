Derby-Time in Thun – die Young Boys kommen ins Berner Oberland

In wenigen Augenblicken ist es so weit, dann rollt der Ball in der Stockhorn Arena. Der FC Thun befindet sich aktuell in guter Verfassung aus den letzten vier Spielen in der Challenge League wurden drei Spiele gewonnen und einmal Unentschieden gespielt. YB musste sich hingegen in den letzten vier Partien dreimal mit einem Unentschieden zufriedengeben. Dennoch sind die Young Boys der grosse Favorit auf den Einzug in den Halbfinal. Der unterklassige FC Thun muss gegen den Leader der Super League auf ein kleines Cup-Wunder hoffen.