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Super League: Vaduz gegen Basel live im Ticker

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Basel startet mit dem neuen Trainer Jokanovic beim FC Vaduz + St.Gallen empfängt Lausanne

11.10.2026, 15:30
  • Am Sonntag stehen zwei Trainer in der Super League erstmals im Einsatz. Der Deutsche Olaf Janssen feiert um 14.00 Uhr seine Premiere mit den Grasshoppers im Heimspiel gegen die Young Boys. Basels neuer Coach, Slavisa Jokanovic, gastiert mit seinem Team in Vaduz. Anpfiff ist um 16.30 Uhr. Gleichzeitig findet die Partie zwischen St. Gallen und Lausanne statt.
  • Vaduz und Lausanne stehen aktuell mit sechs Punkten am Tabellenende. Die Waadtländer verloren zuletzt dreimal hintereinander. (riz/sda)

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