Was kann der Senegal ohne Mané? – die Elftal wird es herausfinden

Durch die Erfolge der Nationalmannschaft ist in Wales ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl gewachsen. Das zeigt sich auch mit dem Lied von Dafydd Iwan, das zur inoffiziellen Hymne der Waliser geworden ist. Heute (20 Uhr) trägt die Mannschaft gegen die USA ihr erstes WM-Spiel seit 1958 aus.

Als Dafydd Iwan vor seinem Mikrofon steht, kann er die Tränen nicht zurückhalten. Die walisische Nationalmannschaft wird an diesem Abend im März die Halbfinalpartie der WM-Qualifikationsplayoffs gegen Österreich 2:1 gewinnen und damit den zweitletzten Schritt nehmen, um in Katar erstmals seit 64 Jahren und erst zum zweiten Mal überhaupt an einer Weltmeisterschaft dabei zu sein.