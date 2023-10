Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Bislang 15 Eishockeyspieler (Stand: 6.10.2023) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:

Die Länderspielpause ist vorbei, der Ligabetrieb startet wieder. Aber weisst du überhaupt, wer da spielt? Kennst du alle Klubs, die seit 2019/20 in einer der europäischen Top-5-Ligen gespielt haben? Wir testen dein Wissen und fangen mit der Bundesliga an.

Vor etwas mehr als 60 Jahren startete die Bundesliga mit 16 Teams in ihre erste Saison – in der 61. Auflage sind nur noch fünf dieser Klubs im deutschen Oberhaus vertreten. Klubs wie Preussen Münster, der 1. FC Saarbrücken oder MSV Duisburg, die alle als Bundesligisten starteten, spielen mittlerweile nur noch in der 3. Liga. Dafür kämpfen nun Klubs um den Titel, die es damals noch gar nicht gab.