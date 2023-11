Super League live: St. Gallen gegen Winterthur

Liveticker

St. Gallen empfängt Winterthur – bei uns im Liveticker

In der 14. Runde der Super League empfängt der drittplatzierte FC St. Gallen den FC Winterthur im Kybunpark. Die Ostschweizer warten gegen die Mannschaft von Patrick Rahmen seit dem 23. Juli 2022 auf einen Sieg. Das letzte Duell konnte Winterthur vor drei Wochen mit 2:1 für sich entscheiden.

St. Gallen seinerseits ist seinerseits ist in dieser Saison im eigenen Stadion noch ungeschlagen. Bis zur Einstellung des Rekords von sieben Heimsiegen in Serie, welcher der FC Basel in den Saisons 2003/04 und 2015/16 aufstellte, fehlt dem FC St. Gallen noch ein Sieg.