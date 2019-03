Bodigt Biel den SCB erneut oder erwachen die «Mutzen» aus ihrem Playoff-Schlaf?

Die beste Anreise ever an ein Hockeyspiel? Arosa-Fans nehmen die Gondel

Der EHC Arosa bestreitet momentan den Final in der ersten Liga gegen den SC Lyss. Es geht um den Schweizer Meistertitel bei den Amateuren. Heute Abend steht in der Best-of-5-Serie das vierte Spiel an. Arosa liegt mit 1:2 zurück, droht also den Titel zu verpassen.

Und ausgerechnet heute kann der Traditionsklub nicht auf eigenem Eis antreten. Das Aroser Sport- und Kongresszentrum wird von einem Ärztekongress in Beschlag genommen. Deshalb springt die Lenzerheide ein. Die beiden Wintersportorte …