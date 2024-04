Champions League live: PSG – Barça und Atlético Madrid – BVB im Ticker

Liveticker

Gibt Mbappé Barça einen kleinen Vorgeschmack der Zukunft? Und hält Kobel in Madrid dicht?

Nach dem grossen Spektakel vom Dienstagabend mit dem 2:2-Unentschieden zwischen Arsenal und Bayern München sowie dem 3:3-Remis zwischen Real Madrid und Manchester City erhoffen wir uns auch heute zwei spannende Spiele. In den weiteren Viertelfinal-Hinspielen in der Champions League trifft heute Abend um 21 Uhr Paris Saint-Germain auf den FC Barcelona, ausserdem empfängt Atlético Madrid den BVB.

In Paris könnte Kylian Mbappé den Katalanen möglicherweise einen Vorgeschmack der Zukunft geben. Der 25-jährige PSG-Star wird aller Voraussicht nach im Sommer zu Real Madrid wechseln und somit dann beim Rivalen von Barça spielen. Als die beiden Klubs letztmals aufeinandertrafen – im Champions-League-Achtelfinal der Saison 2020/21 – setzte sich PSG mit einem Gesamtskore von 5:2 durch und erzielte Mbappé insgesamt vier Tore. Barcelona muss sich also wappnen.

In der zweiten Partie treffen die beiden vermeintlich schwächsten Viertelfinalisten aufeinander. Borussia Dortmund hofft dabei unter anderem auf einen Schweizer. Goalie Gregor Kobel sicherte seinem Team in dieser Saison mit seinen starken Paraden schon den einen oder anderen Sieg. Der 26-Jährige dürfte auch gegen Atlético gefragt sein, ist dieses doch nicht mehr das vorrangig auf Verteidigung bedachte Team mit einer harmlosen Offensive. In der Gruppenphase stellten die Madrilenen mit 17 Treffern in sechs Spielen den zweitbesten Angriff hinter Manchester City. Kobel und seine Vorderleute dürften also gefragt sein.

Die Liveticker zu beiden Spielen findest du hier: