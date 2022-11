Yakin gibt Schweizer WM-Kader bekannt – darf Zuber nicht nach Katar?

Gespannt sein darf man zudem auf die Nominationen auf der Goalie-Position, nachdem sich in den letzten Tagen und Wochen gleich reihenweise Kandidaten bei Spielen in ihren Klubs verletzt haben. So kämpft etwa Stammkeeper Yann Sommer darum, rechtzeitig für die WM fit zu sein. Mit Yvon Mvogo musste am Dienstag einer seiner Stellvertreter forfait geben.