2 Teams, die sich nicht mögen: YB empfängt zuhause Aufsteiger Sion

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Schweizerinnen kassieren in der WM-Abfahrt eine Klatsche – Gold geht an Breezy Johnson

Die US-Amerikanerin Breezy Johnson krönt sich in Saalbach überraschend zur Abfahrts-Weltmeisterin. Die Schweizerinnen gehören auch im zweiten Speedrennen zu den grossen Geschlagenen.

Breezy Johnson eröffnete das Rennen, bestätigte ihre guten Trainingsleistungen und kam ohne Fehler durch. Dass niemand an ihre Zeit herankam, überraschte dann doch. Die 29-jährige Amerikanerin hat noch keinen Weltcup-Sieg in ihrem Palmarès stehen, nun aber einen WM-Titel. Zuletzt stand sie im Dezember 2021 in Val d’Isère auf dem Podest.