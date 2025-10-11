recht sonnig14°
Sport
Liveticker

Eishockey National League live u.a.: SCB-EVZ, Kloten-HCD, ZSC-Ambri

Krisen-SCB empfängt Zug – Leader Davos tritt in Kloten an

11.10.2025, 16:0811.10.2025, 16:08

Jedes Spiel im Liveticker:

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24

Die Tabelle

  • Stürmer
  • Verteidiger
  • Torhüter
player_image

Nation Flag

Aktuelle
Note

info

  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Punkte

Goals/Assists

Spiele

Strafminuten

  • Er ist

  • Er kann

  • Erwarte

Eismeister Zaugg
Ambri – eine neue Ära, Verschwörungstheorien und die Frage: Wer kann Präsident?
Mehr Eishockey:
