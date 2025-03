Ski live: Abfahrt in Kvitfiell mit Gut-Behrami und Co. in Ticker und TV

Schweizer Schlappe in Kvitfjell: Keine in den Top Ten, Hütter gewinnt vor Aicher

Gut, gibt es am heutigen Samstag in Norwegen eine weitere Chance für die Speed-Spezialistinnen. Will Gut-Behrami zumindest noch Aussenseiterchancen auf die Abfahrtskugel bewahren, muss sie dringend gewinnen und auf ein schlechtes Ergebnis der Italienerinnen Federica Brignone und Sofia Goggia sowie der Österreicherin Hütter hoffen. Aktuell beträgt der Rückstand der Tessinerin auf alle drei über 100 Punkte, Brignone liegt bei noch drei ausstehenden Rennen gar 137 Punkte vor Gut-Behrami.

Junioren-Ski-WM geht aus Schweizer Sicht perfekt los: Doppelsieg in der Abfahrt

Stefanie Grob ist zum zweiten Mal Junioren-Weltmeisterin in der Abfahrt. Sie gewinnt vor Landsfrau Jasmin Mathis. Bei den Junioren holt Philipp Kälin die Silbermedaille.

Was für ein Krimi im italienischen Tarvisio! Ein Hundertstel entscheidet über Gold und Silber in der Abfahrt, die in zwei Läufen ausgetragen wird. Stefanie Grob, bereits Führende bei Halbzeit, rettete den kleinstmöglichen Vorsprung auf Jasmin Mathis ins Ziel. Bronze geht an die Französin Garance Meyer. Mit Alina Willi auf Rang 9 schaffte es eine dritte Schweizerin in die Top Ten.