Hat Rappi die Niederlage gegen Kloten verdaut? SCB möchte nach dem ersten Sieg nachdoppeln

In der National League stehen am Samstagabend gleich sechs Spiele an. Abgesehen von Davos und Ajoie – welche morgen Nachmittag aufeinandertreffen – sind alle Mannschaften im Einsatz.
Die Rapperswil-Jona Lakers empfangen den SC Bern. Am gestrigen Spieltag gab es für Rappi eine bittere Niederlage. In Kloten führten die Lakers vor dem letzten Drittel mit 3:0, verloren dann aber doch noch mit 3:5.
Bern feierte am Freitag gegen Servette den ersten Saisonsieg. Der SCB konnte sich im Penaltyschiessen durchsetzen.
Die ZSC Lions haben in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben. Heute Abend möchte das Lugano ändern, die Tessiner warten aber noch auf den ersten Saisonsieg.
Die weiteren Spiele am Samstag: Ambri – Lausanne, Fribourg – Biel, Servette – Kloten und Zug – SCL Tigers. Alle Partien starten um 19.45 Uhr.
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.