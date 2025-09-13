wechselnd bewölkt18°
National League: Rapperswil-Jona gegen Bern im Liveticker

Hat Rappi die Niederlage gegen Kloten verdaut? SCB möchte nach dem ersten Sieg nachdoppeln

13.09.2025, 18:45
  • In der National League stehen am Samstagabend gleich sechs Spiele an. Abgesehen von Davos und Ajoie – welche morgen Nachmittag aufeinandertreffen – sind alle Mannschaften im Einsatz.
  • Die Rapperswil-Jona Lakers empfangen den SC Bern. Am gestrigen Spieltag gab es für Rappi eine bittere Niederlage. In Kloten führten die Lakers vor dem letzten Drittel mit 3:0, verloren dann aber doch noch mit 3:5.
  • Bern feierte am Freitag gegen Servette den ersten Saisonsieg. Der SCB konnte sich im Penaltyschiessen durchsetzen.
  • Die ZSC Lions haben in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben. Heute Abend möchte das Lugano ändern, die Tessiner warten aber noch auf den ersten Saisonsieg.
  • Die weiteren Spiele am Samstag: Ambri – Lausanne, Fribourg – Biel, Servette – Kloten und Zug – SCL Tigers. Alle Partien starten um 19.45 Uhr.

