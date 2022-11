Du willst mitschauen? Hier der Spielplan der Unihockey-WM 2022 in der Schweiz

Am Samstag, 5. November, startet in der Swiss Life Arena in Zürich die 14. Unihockey-Weltmeisterschaft. In insgesamt 48 Spielen wird aus 16 Nationen der Weltmeister ausgespielt. Zu den Favoriten gehört auch die Schweizer Nati. Du willst kein Spiel verpassen? Hier der komplette Spielplan der Unihockey-WM 2022: