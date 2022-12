Du willst kein Skirennen verpassen? Hier der Kalender zum Ski-Weltcup 2022/23

Endlich ist es wieder so weit: Die Ski-Saison ist gestartet! Allerdings mit einigen Hürden: Die Rennen in Sölden, Zermatt und Lech Zürs mussten alle abgesagt werden.

Nun geht es aber so richtig los – und die Schweizerinnen und Schweizer überzeugen auf ganzer Linie: Bei bislang 16 gefahrenen Rennen stand in 14 davon eine oder einer von ihnen auf dem Podest, siebenmal zuoberst.